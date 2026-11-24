Европейская комиссия предупредила 11 стран Евросоюза о возможном превышении установленных ограничений по росту государственных расходов в 2027 году.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом говорится в осеннем пакете "Европейского семестра".

Согласно информации, еще двум государствам - Болгарии и Венгрии - Брюссель рекомендовал принять более жесткие меры бюджетного контроля.

В число стран, которым грозит превышение рекомендованных бюджетных лимитов, вошли Германия, Румыния, Финляндия и Чехия. Более существенные отклонения от установленных показателей прогнозируются в Испании, Литве, Люксембурге, Мальте, Нидерландах, Словении и Хорватии.

Еврокомиссия призвала все 11 государств скорректировать бюджетную политику при подготовке национальных бюджетов на 2027 год. При этом Брюссель пока не стал инициировать процедуру чрезмерного дефицита в отношении Германии и Литвы, сочтя такие меры преждевременными.

Отдельные требования по усилению контроля выдвинуты в отношении Болгарии и Венгрии. В частности, в Болгарии отмечены рост дефицита текущего счета, снижение ценовой конкурентоспособности и быстрое увеличение стоимости жилья на фоне высокой задолженности домохозяйств.

Кроме того, в первой половине 2027 года Еврокомиссия намерена провести углубленную оценку макроэкономических рисков в Болгарии, Венгрии, Италии, Румынии и Словакии.

В целом Брюссель рекомендовал странам еврозоны придерживаться умеренно жесткой бюджетной политики в 2027 году, одновременно сохраняя возможности для инвестиций в оборону, энергетику и инновации. Ожидается, что расходы ЕС на оборону увеличатся с 1,9% ВВП в 2026 году до 2,1% в 2027 году.