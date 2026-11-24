Правоохранительные органы США с начала марта вернули пострадавшим от кибермошенничества гражданам более $8 млрд в рамках крупнейшей в истории страны операции по борьбе с мошенничеством.

Как передает Report, об этом заявил министр юстиции - генеральный прокурор США Тодд Бланш на пресс-конференции в Вашингтоне.

По его словам, с момента подписания президентом США Дональдом Трампом в марте указа о борьбе с кибермошенничеством было возбуждено более 400 дел в 85 федеральных судебных округах. В рамках этих дел судебные и экстрадиционные процедуры затронули более 800 человек, часть из которых признала свою вину или уже была осуждена.

"Нам удалось вернуть жертвам мошенников более $8 млрд, которые они могли бы потерять. Это крупнейшая в истории операция по борьбе с мошенничеством", - подчеркнул Бланш.

В свою очередь, директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател сообщил, что ведомство конфисковало почти $17 млрд незаконно полученных средств и более 14 тыс. цифровых устройств.

Кроме того, по словам Патела, в ходе операции была пресечена деятельность 29 преступных организаций, занимавшихся мошенничеством на четырех континентах.