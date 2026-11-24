В Турции при крушении вертолета погибли пятеро военных - Обновлено
В регионе
- 24 ноября, 2026
- 22:21
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В турецком городе Эскишехир в результате крушения вертолета Военно-воздушных сил (ВВС), выполнявшего учебный полет, погибли пять военнослужащих.
Как передает Report, об этом сообщают местные медиа.
В настоящее время проводится расследование причин крушения. Личности погибших военнослужащих устанавливаются.
В городе Эскишехир в ходе учений потерпел крушение вертолет Военно-воздушных сил Турции.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, обломки вертолета типа AS-532 уже обнаружены.
В настоящее время на месте продолжаются поисково-спасательные работы.
О причинах крушения и возможных потерях пока не сообщается.
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