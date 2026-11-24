В турецком городе Эскишехир в результате крушения вертолета Военно-воздушных сил (ВВС), выполнявшего учебный полет, погибли пять военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщают местные медиа.

В настоящее время проводится расследование причин крушения. Личности погибших военнослужащих устанавливаются.

21:33

В городе Эскишехир в ходе учений потерпел крушение вертолет Военно-воздушных сил Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, обломки вертолета типа AS-532 уже обнаружены.

В настоящее время на месте продолжаются поисково-спасательные работы.

О причинах крушения и возможных потерях пока не сообщается.