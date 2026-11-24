Министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев встретился с делегацией Черногории во главе с премьер-министром Милойко Спаичем, находящейся с визитом в нашей стране.

Как сообщили Report в Министерстве финансов, стороны обсудили укрепление стратегического партнерства между двумя странами, реализацию совместных проектов, взаимные инвестиционные возможности и перспективы дальнейшего сотрудничества.

По словам министра, 4-е заседание Совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджана и Черногорией, которое состоится в Баку в 2027 году, станет важной платформой с точки зрения определения приоритетных направлений дальнейшего взаимодействия.

Бабаев отметил, что, несмотря на высокий уровень двусторонних политических отношений, существующий товарооборот не в полной мере отражает экономический потенциал. В связи с этим была подчеркнута важность интенсификации связей между деловыми кругами, стимулирования взаимных деловых инициатив, а также расширения сотрудничества в сферах туризма, инвестиций, инфраструктуры и энергетики.

Министр отметил проект "Портонови" как успешный пример двустороннего сотрудничества. Подчеркнув важность обеспечения благоприятного инвестиционного климата, он сообщил о заинтересованности Азербайджана в изучении новых возможностей для сотрудничества в сферах туризма, инфраструктуры и других стратегических отраслях Черногории.

На встрече также обсуждались перспективы расширения сотрудничества в сферах энергетики и инфраструктуры. Стороны рассмотрели роль Азербайджана в обеспечении региональной энергетической безопасности и диверсификации маршрутов энергоснабжения, участие Черногории в заседаниях Консультативного совета по Южному газовому коридору, а также перспективы проекта Ионическо-Адриатического трубопровода.

Стороны также рассмотрели перспективы совершенствования двусторонней договорно-правовой базы и расширения сотрудничества в налоговой сфере. В данном контексте была подчеркнута важность пересмотра "Конвенции между правительствами Азербайджана и Черногории об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы", подписанной в марте 2013 года, и продолжения экспертных консультаций в этом направлении.

Спаич подчеркнул, что Черногория придает большое значение развитию связей с Азербайджаном, сообщив о наличии широких возможностей для расширения сотрудничества в сферах инвестиций, туризма, инфраструктуры и энергетики.

Он отметил, что проекты, реализуемые азербайджанскими инвесторами в Черногории, вносят значительный вклад в экономику страны, и выразил заинтересованность в реализации новых инвестиционных инициатив и совместных проектов.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по направлениям расширения сотрудничества в сферах туризма, транспорта и разминирования.