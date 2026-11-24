Германия намерена направить свыше 4 миллиардов евро на закупку не менее 480 ракет для ЗРК Patriot и сопутствующего оборудования.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, данное решение принято с целью усиления противовоздушной обороны страны.

Отмечается, что поставки запланированы на период с 2030 по конец 2033 года в рамках долгосрочной программы модернизации Бундесвера.