ФРГ намерена закупить сотни ракет для Patriot на сумму 4 млрд евро
Другие страны
- 24 ноября, 2026
- 21:51
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Германия намерена направить свыше 4 миллиардов евро на закупку не менее 480 ракет для ЗРК Patriot и сопутствующего оборудования.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, данное решение принято с целью усиления противовоздушной обороны страны.
Отмечается, что поставки запланированы на период с 2030 по конец 2033 года в рамках долгосрочной программы модернизации Бундесвера.
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