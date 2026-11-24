В США зарегистрировали смертельный случай заражения птичьим гриппом
- 24 ноября, 2026
- 22:01
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В американском штате Вашингтон зарегистрированы три лабораторно подтвержденных случая заражения людей вирусом птичьего гриппа A(H5), один из которых привел к летальному исходу.
Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно сообщению, американские власти уведомили ВОЗ о случаях заражения в период с 16 октября по 4 ноября 2026 года.
Отмечается, что это первый зарегистрированный случай смерти человека после контакта с инфицированным молочным скотом или связанной с ним зараженной средой.
Все трое заболевших являются работниками молочных ферм в округе Якима, где ранее у крупного рогатого скота был выявлен высокопатогенный вирус птичьего гриппа A(H5N1).
В настоящее время специалисты продолжают устанавливать обстоятельства заражения и наблюдать за лицами, контактировавшими с инфицированными. Свидетельств передачи вируса от человека к человеку пока не выявлено.
ВОЗ оценивает риск заражения вирусом A(H5N1) для населения в целом как низкий, а для лиц, контактирующих с вирусом в силу профессиональной деятельности, - как низкий или умеренный.
В организации подчеркнули, что оценка рисков может быть пересмотрена по мере поступления новых данных.