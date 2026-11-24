В американском штате Вашингтон зарегистрированы три лабораторно подтвержденных случая заражения людей вирусом птичьего гриппа A(H5), один из которых привел к летальному исходу.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно сообщению, американские власти уведомили ВОЗ о случаях заражения в период с 16 октября по 4 ноября 2026 года.

Отмечается, что это первый зарегистрированный случай смерти человека после контакта с инфицированным молочным скотом или связанной с ним зараженной средой.

Все трое заболевших являются работниками молочных ферм в округе Якима, где ранее у крупного рогатого скота был выявлен высокопатогенный вирус птичьего гриппа A(H5N1).

В настоящее время специалисты продолжают устанавливать обстоятельства заражения и наблюдать за лицами, контактировавшими с инфицированными. Свидетельств передачи вируса от человека к человеку пока не выявлено.

ВОЗ оценивает риск заражения вирусом A(H5N1) для населения в целом как низкий, а для лиц, контактирующих с вирусом в силу профессиональной деятельности, - как низкий или умеренный.

В организации подчеркнули, что оценка рисков может быть пересмотрена по мере поступления новых данных.