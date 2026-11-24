В Ярдымлинском районе обнаружено тело ученика второго класса.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Гендера.

Ученик второго класса А.Г. не вернулся домой после занятий в школе. Мать ребенка сначала предположила, что он отправился к дедушке. Однако в ходе поисков тело школьника было обнаружено под мостом в селе.

По предварительной версии, ребенок погиб в результате падения с моста.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.