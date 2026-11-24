В Ярдымлинском районе обнаружено тело школьника
Происшествия
- 24 ноября, 2026
- 23:13
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В Ярдымлинском районе обнаружено тело ученика второго класса.
Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Гендера.
Ученик второго класса А.Г. не вернулся домой после занятий в школе. Мать ребенка сначала предположила, что он отправился к дедушке. Однако в ходе поисков тело школьника было обнаружено под мостом в селе.
По предварительной версии, ребенок погиб в результате падения с моста.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.
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