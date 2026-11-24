Строительство железной дороги в Армении в рамках проекта TRIPP начнется в 2027 году.

Как передает Report, об этом в эфире Общественного телевидения страны заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

"Мы готовим территорию в Сюнике, чтобы приступить непосредственно к строительству железной дороги. У нас есть предварительные параметры", - отметил он.

По словам Костаняна, правительство поручило провести предварительную оценку возможности прокладки линий электропередачи и транспортных путей.

"В ближайшие месяцы мы получим результаты этих исследований. Таким образом, 2027 год станет годом масштабного строительства, мы значительно продвинемся вперед", - отметил замминистра.

По его словам, маршрут железной дороги уже определен. В настоящее время в Сюникской области ведутся работы по подготовке и расчистке территории, а также предварительные инженерные изыскания. Это позволит в следующем году приступить непосредственно к строительству железной дороги.

Костанян также подчеркнул необходимость проведения прямых переговоров с Азербайджаном по техническим и экономическим вопросам реализации проекта TRIPP.

По его словам, сторонам предстоит согласовать параметры железнодорожного сообщения, включая ширину колеи и предполагаемые объемы грузоперевозок. Кроме того, для эффективного функционирования маршрута в рамках Среднего коридора необходимо выработать технические решения, позволяющие ускорить таможенные проверки.

"Если мы говорим о железной дороге, то она должна входить в Армению откуда-то. Она входит со стороны Азербайджана, а с другой стороны должна выходить в направлении Нахчывана. Здесь необходимо обсуждать самые базовые технические и экономические параметры", - пояснил замглавы МИД.

Он добавил, что для эффективной работы транспортного маршрута Армении необходимо взаимодействовать не только с Азербайджаном, но и со странами Центральной Азии и партнерами из Европейского союза.

"Учитывая, что эти инфраструктуры будут входить в Армению с территории нашего непосредственного соседа и выходить через нее, мы в первую очередь должны взаимодействовать именно с азербайджанской стороной", - подчеркнул Костанян.

По его оценке, критика прямых контактов с Баку, которая ранее могла сдерживать армянских чиновников от проведения переговоров, сегодня утратила свою эффективность и обоснованность.