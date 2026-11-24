Закир Гасанов выразил соболезнования Турции в связи с гибелью военнослужащих
Армия
- 24 ноября, 2026
- 22:44
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Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
"Меня глубоко опечалила новость о гибели пяти военнослужащих в результате крушения военного вертолета типа AS-532 в городе Эскишехир. Молю Аллаха упокоить души погибших военнослужащих, разделяю боль их близких и выражаю глубокие соболезнования их семьям.
Да упокоит всевышний их души", - говорится в соболезновании.
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