Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Меня глубоко опечалила новость о гибели пяти военнослужащих в результате крушения военного вертолета типа AS-532 в городе Эскишехир. Молю Аллаха упокоить души погибших военнослужащих, разделяю боль их близких и выражаю глубокие соболезнования их семьям.

Да упокоит всевышний их души", - говорится в соболезновании.