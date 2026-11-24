Государственный бюджет Ирака за последние 17 лет потерял около $303 млрд в результате мошеннических схем и контрабанды нефти и нефтепродуктов из северных регионов страны.

Как передает Report, об этом заявил депутат иракского парламента Мухаммед аль-Хафаджи.

Ссылаясь на данные Федерального совета высшего аудита Ирака, парламентарий отметил, что потери от недопоставки предусмотренных бюджетным законодательством объемов нефти достигли $101 млрд, а стоимость экспорта сырья в обход государственной компании по сбыту нефти (SOMO) составила около $79 млрд.

Кроме того, по словам депутата, ущерб от перехода нефтяных месторождений на севере страны, ранее находившихся в ведении федеральной нефтяной компании North Oil Company, под фактический контроль властей автономного региона Иракский Курдистан оценивается в $123 млрд.

Таким образом, согласно приведенным аль-Хафаджи данным, совокупные потери Ирака за указанный период составили около $303 млрд.