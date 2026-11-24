МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции в связи с крушением военного вертолета
Внешняя политика
- 24 ноября, 2026
- 23:18
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Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Турции в связи с крушением военного вертолета в Эскишехире.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в социальной сети X.
"Мы глубоко опечалены известием о крушении вертолета типа AS-532 Военно-воздушных сил Турции в Эскишехире. В связи с произошедшим выражаем глубокие соболезнования братской Турции, личному составу Вооруженных сил Турции и семьям погибших военнослужащих. Желаем всем, кого затронула эта трагедия, и их близким терпения и стойкости в этот трудный момент", - говорится в публикации.
Azərbaycan XİN Türkiyəyə başsağlığı verib
Azerbaijan offers condolences to Türkiye over helicopter crash
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