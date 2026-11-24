Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Турции в связи с крушением военного вертолета в Эскишехире.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в социальной сети X.

"Мы глубоко опечалены известием о крушении вертолета типа AS-532 Военно-воздушных сил Турции в Эскишехире. В связи с произошедшим выражаем глубокие соболезнования братской Турции, личному составу Вооруженных сил Турции и семьям погибших военнослужащих. Желаем всем, кого затронула эта трагедия, и их близким терпения и стойкости в этот трудный момент", - говорится в публикации.