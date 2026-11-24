Криштиану Роналду забил 987-й гол в карьере
Футбол
- 24 ноября, 2026
- 23:07
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Португальский нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду довел количество забитых мячей за карьеру до 987.
Как сообщает Report, 41-летний футболист отличился в домашнем матче V тура общего этапа азиатской Лиги чемпионов против катарского "Аль-Садда".
На 13-й минуте 41-летний футболист реализовал пенальти, открыв счет в матче.
Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча" и победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы и двукратный победитель Лиги наций. Он выступает за "Аль-Наср" с декабря 2022 года. Ранее португалец играл за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Ювентус". Роналду считается лучшим бомбардиром в истории футбола.
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