Португальский нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду довел количество забитых мячей за карьеру до 987.

Как сообщает Report, 41-летний футболист отличился в домашнем матче V тура общего этапа азиатской Лиги чемпионов против катарского "Аль-Садда".

На 13-й минуте 41-летний футболист реализовал пенальти, открыв счет в матче.

Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча" и победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы и двукратный победитель Лиги наций. Он выступает за "Аль-Наср" с декабря 2022 года. Ранее португалец играл за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Ювентус". Роналду считается лучшим бомбардиром в истории футбола.