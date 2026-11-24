В турецком городе Ыгдыр начал работу Международный Кавказский конгресс, посвященный теме "Возрождение Шелкового пути".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, двухдневное международное мероприятие организовано по инициативе Ыгдырского университета при поддержке Министерства торговли Турции.

В конгрессе принимают участие представители политических партий, дипломаты, ученые и эксперты из различных стран, генеральный консул Азербайджана в Карсе Гошгар Зейналов, ректор Нахчыванского государственного университета Эльбрус Исаев и ректор Карабахского университета Шахин Байрамов.

На мероприятии обсуждаются вклад Зангезурского коридора в развитие экономических и торговых связей, стратегическое географическое положение Ыгдыра, транспортные возможности региона и перспективы возрождения исторического Шелкового пути.

На открытии конгресса были зачитаны обращения Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к участникам мероприятия.

Ильхам Алиев в своем обращении подчеркнул, что непосредственное соседство Ыгдыра с Нахчываном и исторически сложившиеся тесные связи между двумя регионами способствуют укреплению азербайджано-турецкого сотрудничества.

Глава государства отметил, что реализуемый по инициативе Азербайджана Зангезурский коридор не только обеспечит беспрепятственное сообщение между основной частью страны и Нахчыванской Автономной Республикой, но и будет способствовать расширению прямого сухопутного транспортного сообщения с Турцией, увеличению возможностей Среднего коридора и развитию международных торгово-логистических связей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении также отметил, что открытие Зангезурского коридора позволит укрепить транспортные связи между основной частью Азербайджана и Нахчываном, а также создаст новые возможности для сообщения между Турцией и тюркским миром.

Ректор Ыгдырского университета Экрем Гюрель в своем выступлении подчеркнул, что открытие Зангезурского коридора повысит стратегическое значение приграничных с Азербайджаном регионов Турции. Он предложил реализовывать совместные проекты в бассейне реки Араз, организовывать совместные летние лагеря и проводить Международный Кавказский конгресс на регулярной основе.

Отметим, что конгресс продлится до 25 ноября.