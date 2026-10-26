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    İlham Əliyev Avstriya Prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 26 oktyabr, 2026
    • 11:21
    İlham Əliyev Avstriya Prezidentini təbrik edib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avstriya Prezidenti Aleksander Van der Belleni bu ölkənin milli bayramı münasibətilə təbrik edib.

    "Report"un məlumatına görə, dövlət başçısının təbrikində deyilir:

    "Avstriya Respublikasının milli bayramı münasibətilə Sizə və bütün xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram.

    Azərbaycan-Avstriya münasibətlərinin qarşılıqlı hörmət əsasında inkişaf etməsi məmnunluq doğurur. İnanıram ki, ölkələrimiz arasında dostluq əlaqələri birgə səylərimizlə bundan sonra da möhkəmlənərək qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığımızın genişlənməsinə töhfə verəcəkdir.

    Belə bir xoş gündə Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, Avstriya xalqına daim əmin-amanlıq və rifah arzulayıram".

    İlham Əliyev Avstriya
    Ильхам Алиев поздравил президента Австрии
    Ilham Aliyev congratulates Austrian president on National Day
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    MiniBoss

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