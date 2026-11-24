Костанян: Взаимосвязанность с Турцией и Азербайджаном повысит устойчивость энергосистемы Армении
- 24 ноября, 2026
- 23:48
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Развитие энергетического сотрудничества с Турцией и Азербайджаном, а также с Грузией и Ираном позволит повысить устойчивость энергосистемы Армении.
Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел и международной торговли Армении Ваан Костанян в интервью Общественному телевидению страны.
Костанян отметил, что политика изоляции не приносит Армении пользы. По его словам, расширение энергетических связей может обеспечить дополнительные экономические преимущества и повысить надежность энергоснабжения.
Говоря о взаимодействии с Турцией и Азербайджаном, замглавы МИД пояснил, что на первом этапе рассматривается соединение энергосистем по островному принципу. В перспективе возможна их полноценная синхронизация, которая потребует приведения армянской энергосистемы в соответствие с европейскими техническими стандартами.
"Турция является частью европейского энергетического пространства, которое действует по высоким техническим и нормативным стандартам. Это будет означать не просто синхронизацию с Турцией, а подключение к европейскому энергетическому пространству", - подчеркнул Костанян.
Он напомнил, что Армения уже реализует проекты по развитию энергетической инфраструктуры с Грузией и строит третью линию электропередачи с Ираном.