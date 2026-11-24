Развитие энергетического сотрудничества с Турцией и Азербайджаном, а также с Грузией и Ираном позволит повысить устойчивость энергосистемы Армении.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел и международной торговли Армении Ваан Костанян в интервью Общественному телевидению страны.

Костанян отметил, что политика изоляции не приносит Армении пользы. По его словам, расширение энергетических связей может обеспечить дополнительные экономические преимущества и повысить надежность энергоснабжения.

Говоря о взаимодействии с Турцией и Азербайджаном, замглавы МИД пояснил, что на первом этапе рассматривается соединение энергосистем по островному принципу. В перспективе возможна их полноценная синхронизация, которая потребует приведения армянской энергосистемы в соответствие с европейскими техническими стандартами.

"Турция является частью европейского энергетического пространства, которое действует по высоким техническим и нормативным стандартам. Это будет означать не просто синхронизацию с Турцией, а подключение к европейскому энергетическому пространству", - подчеркнул Костанян.

Он напомнил, что Армения уже реализует проекты по развитию энергетической инфраструктуры с Грузией и строит третью линию электропередачи с Ираном.