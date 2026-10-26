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    Том Берендсен: Нидерланды поддерживают шаги для устойчивого мира между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 11:49
    Том Берендсен: Нидерланды поддерживают шаги для устойчивого мира между Баку и Ереваном

    Нидерланды поддерживают мирный процесс между Азербайджаном и Арменией и шаги, направленные на обеспечение устойчивого мира.

    Как передает Report, об этом написал министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен на своей странице в "Х", комментируя свой визит в две страны.

    Берендсен также отметил, что Нидерланды планируют углубить сотрудничество с Азербайджаном и Арменией.

    "На этой неделе я посещаю Азербайджан и Армению, чтобы дальше углубить наше сотрудничество с обеими странами. Также я буду говорить с коллегами Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном о процессе азербайджано-армянского мирного урегулирования. Нидерланды поддерживают последующие шаги к устойчивому миру", - написал он.

    Азербайджано-нидерландские отношения Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Том Берендсен
    Tom Berendsen: Niderland Bakı və İrəvan arasında dayanıqlı sülh üçün addımları dəstəkləyir
    Tom Berendsen: The Netherlands supports steps toward lasting peace between Baku, Yerevan
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