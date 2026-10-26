Том Берендсен: Нидерланды поддерживают шаги для устойчивого мира между Баку и Ереваном
- 26 октября, 2026
- 11:49
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Нидерланды поддерживают мирный процесс между Азербайджаном и Арменией и шаги, направленные на обеспечение устойчивого мира.
Как передает Report, об этом написал министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен на своей странице в "Х", комментируя свой визит в две страны.
Берендсен также отметил, что Нидерланды планируют углубить сотрудничество с Азербайджаном и Арменией.
"На этой неделе я посещаю Азербайджан и Армению, чтобы дальше углубить наше сотрудничество с обеими странами. Также я буду говорить с коллегами Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном о процессе азербайджано-армянского мирного урегулирования. Нидерланды поддерживают последующие шаги к устойчивому миру", - написал он.
Deze week bezoek ik Azerbeidzjan en Armenië om onze samenwerking met beide landen verder te verdiepen. Ook zal ik met collega’s @Bayramov_Jeyhun en @AraratMirzoyan spreken over het Azerbeidzjaans-Armeense vredesproces. Nederland steunt vervolgstappen richting duurzame vrede. https://t.co/i877CRcI6d— Tom Berendsen (@ministerBZ) October 26, 2026