Страховой рынок Азербайджана вырос почти на 8%
Финансы
- 26 октября, 2026
- 11:26
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В Азербайджане в январе-сентябре 2026 года по линии 16 страховых компаний собрано 1 млрд 248,485 млн манатов страховых взносов, что на 7,9% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, за отчетный период сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями, составила 882,723 млн манатов, что на 29,1% больше, чем год назад.
За 9 месяцев на каждые 100 манатов страховых взносов выплачивалось в среднем 70,7 маната. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 59,1 маната.
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