Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Страховой рынок Азербайджана вырос почти на 8%

    Финансы
    • 26 октября, 2026
    • 11:26
    Страховой рынок Азербайджана вырос почти на 8%

    В Азербайджане в январе-сентябре 2026 года по линии 16 страховых компаний собрано 1 млрд 248,485 млн манатов страховых взносов, что на 7,9% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, за отчетный период сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями, составила 882,723 млн манатов, что на 29,1% больше, чем год назад.

    За 9 месяцев на каждые 100 манатов страховых взносов выплачивалось в среднем 70,7 маната. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 59,1 маната.

    Страховой рынок Азербайджана Страховые выплаты Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Azərbaycanın sığorta bazarı 8 % böyüyüb
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    11:33
    Премьер Молдовы прибыл в Украину
    Другие страны
    11:32
    Джейхун Байрамов и Том Берендсен проводят встречу один на один
    Внешняя политика
    11:28
    Ильхам Алиев направил поздравление президенту Австрии по случаю национального праздника
    Внешняя политика
    11:26
    Страховой рынок Азербайджана вырос почти на 8%
    Финансы
    11:23
    В Бакинском метрополитене завершилась предварительная миссия по проекту декарбонизации
    Инфраструктура
    11:23
    В Нахчыване регистрация недвижимости выросла на 20,4%
    Инфраструктура
    11:19
    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по страховым выплатам (январь- сентябрь, 2026)
    Финансы
    11:19
    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых взносов (январь-сентябрь, 2026)
    Финансы
    11:17
    Минобразования: Заявление иранского министра — попытка вмешательства во внутренние дела Азербайджана
    Наука и образование
    Лента новостей