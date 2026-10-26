Джейхун Байрамов и Том Берендсен проводят встречу один на один

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим нидерландским коллегой Томом Берендсеном.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице азербайджанского внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".

Отмечается, что встреча проходит в формате "один на один".