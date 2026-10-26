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    Джейхун Байрамов и Том Берендсен проводят встречу один на один

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 11:32
    Джейхун Байрамов и Том Берендсен проводят встречу один на один

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим нидерландским коллегой Томом Берендсеном.

    Как передает Report, об этом говорится на официальной странице азербайджанского внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".

    Отмечается, что встреча проходит в формате "один на один".

    Джейхун Байрамов и Том Берендсен проводят встречу один на один
    Джейхун Байрамов и Том Берендсен проводят встречу один на один
    Джейхун Байрамов и Том Берендсен проводят встречу один на один
    Азербайджано-нидерландские отношения Джейхун Байрамов Том Берендсен
    Фото
    Ceyhun Bayramovun Niderland XİN rəhbəri ilə görüşü başlayıb
    One-on-one meeting between Jeyhun Bayramov and Tom Berendsen underway in Baku
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