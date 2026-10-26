Ceyhun Bayramovun Niderland XİN rəhbəri ilə görüşü başlayıb
Xarici siyasət
- 26 oktyabr, 2026
- 11:26
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Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov niderandlı həmkarı Tom Berendseni qarşılayıb.
"Report" xəbər verir ki, nazirliyin X sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.
Sonradan C. Bayramovun həmkarı ilə görüşü başlayıb.
Happening now: Minister of Foreign Affairs of the Republic of #Azerbaijan 🇦🇿 @Bayramov_Jeyhun welcomes Tom Berendsen @ministerBZ, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands 🇳🇱 @ AzerbaijanMFA, during his visit to #Baku, #Azerbaijan. https://t.co/S1HcDOtjLv— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 26, 2026
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One-on-one meeting between Jeyhun Bayramov and Tom Berendsen underway in Baku
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