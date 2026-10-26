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    Ceyhun Bayramovun Niderland XİN rəhbəri ilə görüşü başlayıb

    Xarici siyasət
    • 26 oktyabr, 2026
    • 11:26
    Ceyhun Bayramovun Niderland XİN rəhbəri ilə görüşü başlayıb

    Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov niderandlı həmkarı Tom Berendseni qarşılayıb.

    "Report" xəbər verir ki, nazirliyin X sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.

    Sonradan C. Bayramovun həmkarı ilə görüşü başlayıb.

    Ceyhun Bayramovun Niderland XİN rəhbəri ilə görüşü başlayıb
    Ceyhun Bayramovun Niderland XİN rəhbəri ilə görüşü başlayıb
    Ceyhun Bayramovun Niderland XİN rəhbəri ilə görüşü başlayıb
    Ceyhun Bayramov Niderland krallığı Tom Berendsen
    Foto
    Джейхун Байрамов и Том Берендсен проводят встречу один на один
    One-on-one meeting between Jeyhun Bayramov and Tom Berendsen underway in Baku
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