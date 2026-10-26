ANAMA: На прошлой неделе от мин очищено 997 га территории
Внутренняя политика
- 26 октября, 2026
- 11:53
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С 19 по 25 октября на освобожденных территориях Азербайджана обнаружены и обезврежены 42 противотанковые, 122 противопехотные мины, а также 526 неразорвавшихся боеприпасов.
Как сообщает Report со ссылкой на еженедельный отчет Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), за этот период от мин очищено 997 гектаров территории.
Работы по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, пятью местными организациями и одной НПО.
Ötən həftə 997 hektar ərazi minalardan təmizlənib
Nearly 1,000 hectares cleared of mines in Azerbaijan's liberated lands
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