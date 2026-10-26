Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    ANAMA: На прошлой неделе от мин очищено 997 га территории

    Внутренняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 11:53
    ANAMA: На прошлой неделе от мин очищено 997 га территории

    С 19 по 25 октября на освобожденных территориях Азербайджана обнаружены и обезврежены 42 противотанковые, 122 противопехотные мины, а также 526 неразорвавшихся боеприпасов.

    Как сообщает Report со ссылкой на еженедельный отчет Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), за этот период от мин очищено 997 гектаров территории.

    Работы по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, пятью местными организациями и одной НПО.

    Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) Разминирование Освобожденные территории Азербайджана
    Ötən həftə 997 hektar ərazi minalardan təmizlənib
    Nearly 1,000 hectares cleared of mines in Azerbaijan's liberated lands
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    12:45
    Халид Фатхельрахман: Форум в Баку станет платформой для обсуждения глобальных вопросов
    Kультурная политика
    12:44
    Макрон посетит Марсель спустя неделю после беспорядков во время протестов
    Другие страны
    12:40
    Нихал Саад: Многие страны пока не готовы к вызовам, связанным с ИИ
    Внешняя политика
    12:39
    Мехрибан Алиева поздравила председателя Союза художников Азербайджана
    Другие
    12:38
    Фото
    Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Нидерландов
    Внешняя политика
    12:37
    Завтра в Баку ожидается до 21° тепла
    Экология
    12:34
    Фото
    Сборная Азербайджана U-15 одержала победу над Израилем на ЧМ
    Футбол
    12:30
    Объем страховых взносов по добровольным видам страхования в Азербайджане вырос почти на 13%
    Финансы
    12:22
    На СЭС "Гарадаг" с начала эксплуатации выработано около 1,5 млрд кВт·ч энергии
    Энергетика
    Лента новостей