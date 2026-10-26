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    Премьер Молдовы прибыл в Украину

    Другие страны
    • 26 октября, 2026
    • 11:33
    Премьер Молдовы прибыл в Украину

    Премьер-министр Молдовы Василе Тофан прибыл с рабочим визитом в Украину.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские медиа.

    В рамках визита он проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Сергеем Корецким и спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

    В сообщении пресс-службы правительства Молдовы говорится о том, что в ходе встречи премьером двух стран будут обсуждены вопросы по укреплению двусторонних отношений, развитию экономического и торгового сотрудничества, региональной безопасности и евроинтеграции.

    Вместе с Тофаном в Украину прибыли министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля, министр обороны Анатолий Носатый и министр энергетики Дорин Жунгиету.

    Тофан вместе с Корецким примут участие в Киевском международном экономическом форуме, посвященном инвестиционным возможностям и развитию экономического сотрудничества.

    Василе Тофан Сергей Корецкий Владимир Зеленский Республика Молдова Украина
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