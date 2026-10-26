Премьер Молдовы прибыл в Украину

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан прибыл с рабочим визитом в Украину.

Как передает Report, об этом сообщают украинские медиа.

В рамках визита он проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Сергеем Корецким и спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

В сообщении пресс-службы правительства Молдовы говорится о том, что в ходе встречи премьером двух стран будут обсуждены вопросы по укреплению двусторонних отношений, развитию экономического и торгового сотрудничества, региональной безопасности и евроинтеграции.

Вместе с Тофаном в Украину прибыли министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля, министр обороны Анатолий Носатый и министр энергетики Дорин Жунгиету.

Тофан вместе с Корецким примут участие в Киевском международном экономическом форуме, посвященном инвестиционным возможностям и развитию экономического сотрудничества.