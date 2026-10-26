Пашинян: "Трехглавая партия войны" уничтожена, Армении нужна новая оппозиция

"Трехглавая партия войны" (блок "Армения, партии "Сильная Армения" и "Процветающая Армения" - ред.) уничтожена, о чем свидетельствуют результаты выборов в органы местного самоуправления.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, в Армении необходимо искоренить оппозицию, которая занимается шпионажем и управляется извне.

"В Армении должна сформироваться новая, государственно ориентированная оппозиция, но формировать ее не должно правительство", - сказал Пашинян.

Он также отметил, что вокруг формирования новой оппозиции необходимо организовать общественные дискуссии.

Отметим, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении опубликовала предварительные результаты выборов в советы старейшин 19 общин, прошедших 25 октября по пропорциональной избирательной системе. Правящая партия "Гражданский договор" получила наибольшее число голосов в 16 общинах, еще в двух - Гаваре и Горисе - лидируют блоки "Солидарность", в состав которых входит правящая партия. В Степанаване наибольшее число голосов получила партия "Предприниматель". В пяти общинах - Армавире, Варденисе, Гарни, Ахуряне и Вайке - "Гражданский договор" был единственной политической силой, участвовавшей в выборах.