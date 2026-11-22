Еще два азербайджанских боксера вышли в полуфинал чемпионата Европы
- 22 ноября, 2026
- 11:06
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В хорватском Порече завершился четвертьфинал чемпионата Европы по боксу U-23.
Как сообщает Report, во второй день этапа еще два члена сборной Азербайджана вышли в полуфинал.
Билалхабаши Назаров (50 кг) одолел Филипа Хорвата (Чехия) со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 29:28, 30:27). Двукратный чемпион Европы в полуфинале сразится с Давидом Захари (Израиль).
Зидан Гунбатов (55 кг) одержал победу над Николой Максимовичем (Сербия) со счетом 5:0 (29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). На пути к финалу Гунбатов встретится с Кристофером Иппократом (Франция).
Таким образом, число наших боксеров, вышедших в полуфинал и обеспечивших себе как минимум бронзовые медали, возросло до 4. Ранее в полуфинал вышли Мухаммедали Аширалиев (60 кг) и Ниджат Алырзаев (70 кг).
Отметим, что полуфинальные бои состоятся сегодня, а финальные - 24 ноября.