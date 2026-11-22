В Барселоне стартовала первая магистерская программа по азербайджановедению
- 22 ноября, 2026
- 10:18
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В Университете Абат Олиба CEU в Барселоне запущена первая магистерская программа по азербайджановедению.
Как передает Report, об этом сообщил МИД Азербайджана в своем аккаунте в социальной сети X.
"На церемонии открытия выступили ректор университета, посол Азербайджана в Испании, директор AIDA и другие авторитетные лица. В рамках мероприятия также был подписан меморандум о взаимопонимании", - говорится в публикации.
Отмечается, что данная инициатива является важным этапом с точки зрения укрепления азербайджано-испанских академических связей, продвижения знаний об истории, культуре и современном развитии Азербайджана, а также расширения научного сотрудничества.
The first postgraduate program in Azerbaijan Studies in Spain was officially launched on 20 November at Abat Oliba CEU University in Barcelona. The opening ceremony featured addresses by the University Rector, Azerbaijan’s Ambassador to Spain, the Director of AIDA and other distinguished speakers, and was marked by the signing of a Memorandum of Understanding. This initiative marks an important milestone in strengthening Azerbaijan-Spain academic ties, promoting knowledge of Azerbaijan’s history, culture and contemporary development, and advancing academic cooperation. #AIDA #AzerbaijanStudies #PublicDiplomacy #AcademicCooperation— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 22, 2026