В иранском городе Хое произошло землетрясение магнитудой 4,5.

Как передает Report, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.

Согласно информации, очаг подземных толчков, зафиксированных в 01:25 по бакинскому времени, располагался на глубине 10 км.

В приграничных к эпицентру районах Нахчыванской АР землетрясение ощущалось силой в 3 балла.

01:47

В провинции Западный Азербайджан на севере Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,5.

Как передает Report, об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Согласно информации, очаг подземных толчков, зафиксированных в 01:25 по бакинскому времени, располагался на глубине 7,16 км.

Землетрясение ощущалось и в Нахчыване, сообщил корреспондент местного бюро Report.

21 ноября, 23:48

Недалеко от города Хоя в провинции Западный Азербайджан на севере Ирана произошло землетрясение магнитудой 3,6.

Как передает Report, об этом проинформировало Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Согласно информации, очаг землетрясения, зафиксированного в 22:21 по местному времени, находился на глубине 7 км.

Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 47,59 километра от района Озалп провинции Ван в Турции.