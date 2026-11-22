В индийском штате Манипур не менее 18 человек погибли и более тысячи были госпитализированы после употребления контрафактного алкоголя.

Как передает Report со ссылкой на агентство ANI, об этом заявил лидер фракции партии "Индийский национальный конгресс" в законодательном собрании штата Мегхачандра Сингх.

По его словам, алкоголь содержал метанол, который вызвал у пострадавших серьезные нарушения здоровья, в том числе проблемы с почками.

Парламентарий добавил, что в пятницу госпитализировали 600, утром в субботу - еще 300.

Власти штата призвали жителей, употреблявших в последние дни алкоголь сомнительного происхождения или почувствовавших симптомы отравления, немедленно обратиться за медицинской помощью. Они также рекомендовали не заниматься самолечением и сохранить упаковки от подозрительных напитков.

21 ноября, 23:31

В индийском штате Манипур после употребления контрафактного алкоголя погибли не менее 15 человек, еще более 180 госпитализированы.

Как передает Report со ссылкой на India Today, об этом сообщил главный министр штата Кхемчанд Юмнам.

"Я поручил руководству обеих больниц обеспечить пациентам наилучшую медицинскую помощь и всю необходимую поддержку", - написал глава правительства в соцсети X.

По его словам, власти проведут расследование произошедшего.

По данным местных медиа, у многих госпитализированных наблюдаются симптомы, характерные для отравления метанолом.

Правительство штата направило в район, где проживают пострадавшие, дополнительную медицинскую бригаду и необходимые лекарственные препараты.