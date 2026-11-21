Турция оказывает помощь Саудовской Аравии в противодействии атакам мятежного движения хуситов, однако Анкара не будет вводить войска в Йемен.

Как сообщает Report, об этом в эфире TGRT Haber заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан

"В рамках Мекканского соглашения у стран есть обязательства. Страны - члены этого альянса доверяют друг другу. Мы также оказываем Саудовской Аравии помощь в сфере противовоздушной обороны. Ввод турецких войск в Йемен не является предметом обсуждения", - сказал он.

Фидан отметил, что напряженность, создаваемая хуситами на Ближнем Востоке, возникла не сегодня: "Просто мир не обращал внимания. В настоящее время причиной того, что этому конфликту уделяется время, является контроль хуситов над Баб-эль-Мандебским проливом, поскольку Ормузский пролив тоже закрыт".

По его мнению, возможное соглашение между США и Ираном важно не только для открытия Ормузского пролива, но и с точки зрения преодоления глобального финансового кризиса.