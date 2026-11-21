Во Франции сегодня состоялась шестая волна акций протеста против высокой стоимости жизни, которая уступает по численности предыдущим.

Как передает Report со ссылкой на Le Parisien, это следует из заявления МВД Франции.

Отмечается, что в демонстрациях приняли участие представители движения "желтых жилетов", профсоюзов и молодежных организаций.

По данным ведомства, к 14:00 по всей стране, без учета Парижа, в акциях участвовали около 2,2 тыс. человек. Всего было зафиксировано 44 мероприятия, семь человек задержаны. В ведомстве отметили, что нынешняя мобилизация заметно уступает предыдущим протестам: 17 октября на улицы вышли 72,6 тыс. человек, 24 октября - 46 тыс., 31 октября - 17 тыс., 7 ноября - 7 тыс., а 14 ноября - 9,8 тыс.

В Париже колонна протестующих направилась от площади Республики к площади Нации. Демонстрация проходила спокойно, за происходящим с воздуха наблюдал вертолет. При этом участники скандировали антиполицейские лозунги.

В Лионе, где демонстрации были запрещены на значительной части территории центра города, произошли отдельные столкновения и полиция применила слезоточивый газ. Основная колонна при этом двигалась по разрешенному маршруту в седьмом округе.

Генеральный секретарь студенческого союза Unef Манон Море заявила, что молодежь сталкивается с растущей нестабильностью и вынуждена выбирать между оплатой жилья, медицинской помощью и покупкой продуктов. Она призвала увеличить жилищные пособия и стипендии, а также расширить число мест в высших учебных заведениях.

На фоне снижения масштабов протестов профсоюзы сосредоточили усилия на подготовке общенациональной забастовки, запланированной на 1 декабря.