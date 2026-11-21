Иран уничтожил американский разведывательный беспилотник у берегов Бушера на севере Персидского залива.

Как передает Report, об этом иранское агентство Tasnim сообщает со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

"Несколько минут назад бойцы подразделений противовоздушной обороны Аэрокосмических сил КСИР точным и эффективным огнем сбили и уничтожили разведывательный БПЛА противника, нарушивший воздушное пространство в северной части Персидского залива у берегов Бушера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что любое нарушение воздушного пространства Ирана будет решительно пресечено.

"Попытки противника использовать различные разведывательные и военные средства встретят решительный ответ бойцов", - отметили в КСИР.