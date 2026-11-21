В Финляндии заявили о нарушении воздушного пространства российским вертолетом
Другие страны
- 21 ноября, 2026
- 18:48
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Российский вертолет нарушил воздушное пространство Финляндии у побережья Ловийсы.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Минобороны Финляндии на сайте ведомства.
"Предположительно, российский вертолет нарушил воздушное пространство Финляндии сегодня в 12:34 (14:34 по Баку) у побережья Ловийсы на расстоянии 4,1 км", - следует из заявления.
По заявлению министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, инцидент расследуется силами обороны и пограничной охраной совместно с другими ведомствами.
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