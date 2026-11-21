Азербайджанский дзюдоист Рамазан Ахмедов взял серебро чемпионата мира
Индивидуальные
- 21 ноября, 2026
- 18:15
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Азербайджанский дзюдоист Рамазан Ахмедов завоевал серебряную медаль на молодежном чемпионате мира в столице Узбекистана Ташкенте.
Как сообщает Report, спортсмен в весовой категории +100 кг в финале уступил представителю Турции Ибрагиму Татароглу.
Это стало третьей медалью азербайджанских дзюдоистов на турнире. Ранее бронзовые награды завоевали Мухаммед Мусаев (66 кг) и Давуд Намазлы (100 кг).
Отметим, что чемпионат завершится 22 ноября.
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