Адиль Керимли обсудил с индийским коллегой перспективы развития культурных связей
Kультурная политика
- 21 ноября, 2026
- 17:38
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Министры культуры Азербайджана и Индии Адиль Керимли и Гаджендра Сингх Шекхават обсудили возможности организации Дней культуры, совместных выставок и фестивалей, а также сотрудничества в музейной и библиотечной сферах.
Как сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана, встреча состоялась в рамках Форума межцивилизационного диалога Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходящего в Нью-Дели.
Адиль Керимли поблагодарил индийскую сторону за организацию форума и гостеприимство, оказанное азербайджанской делегации.
Стороны также обсудили нынешнее состояние азербайджано-индийских культурных связей и перспективы их дальнейшего развития.
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