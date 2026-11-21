Министры культуры Азербайджана и Индии Адиль Керимли и Гаджендра Сингх Шекхават обсудили возможности организации Дней культуры, совместных выставок и фестивалей, а также сотрудничества в музейной и библиотечной сферах.

Как сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана, встреча состоялась в рамках Форума межцивилизационного диалога Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходящего в Нью-Дели.

Адиль Керимли поблагодарил индийскую сторону за организацию форума и гостеприимство, оказанное азербайджанской делегации.

Стороны также обсудили нынешнее состояние азербайджано-индийских культурных связей и перспективы их дальнейшего развития.