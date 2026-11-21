Системы ПВО воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана перехватил и уничтожили американский беспилотник MQ-1 Predator над островом Кешм.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление КСИР.

Это 19-й по счету сбитый американский БПЛА, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение КСИР.