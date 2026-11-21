В Швейцарии 29 ноября состоится общенациональный референдум по правилам экспорта оружия местного производства.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

В ходе референдума избиратели решат, смогут ли страны, покупающие оружие швейцарского производства, реэкспортировать его без получения разрешения от Берна.

Они также проголосуют по вопросу, сможет ли Швейцария экспортировать вооружение в страны-члены Евросоюза, страны Европейской ассоциации свободной торговли, США и Канаду и т.д.

Федеральный совет Швейцарии ранее поддержал смягчение правил экспорта, предложенное парламентом.

Согласно последним опросам, уровень поддержки смягчения ограничений составляет 49%, тогда как против этого выступают 46% граждан.