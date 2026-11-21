В Швейцарии проведут референдум по ослаблению ограничений на экспорт оружия
- 21 ноября, 2026
- 16:16
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В Швейцарии 29 ноября состоится общенациональный референдум по правилам экспорта оружия местного производства.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.
В ходе референдума избиратели решат, смогут ли страны, покупающие оружие швейцарского производства, реэкспортировать его без получения разрешения от Берна.
Они также проголосуют по вопросу, сможет ли Швейцария экспортировать вооружение в страны-члены Евросоюза, страны Европейской ассоциации свободной торговли, США и Канаду и т.д.
Федеральный совет Швейцарии ранее поддержал смягчение правил экспорта, предложенное парламентом.
Согласно последним опросам, уровень поддержки смягчения ограничений составляет 49%, тогда как против этого выступают 46% граждан.