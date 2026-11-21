Деятельность Совета цифрового развития под председательством первого вице-президента Мехрибан Алиевой будет способствовать расширению возможностей электронного правительства, внедрению искусственного интеллекта и современных цифровых решений в Азербайджане.

Как сообщил Report депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов, этот стратегический шаг также укрепит позиции страны в соответствующих рейтингах ООН.

По его словам, Индекс развития электронного правительства ООН оценивает уровень цифровых услуг в странах-членах организации. Он формируется на основе трех основных компонентов: индексов онлайн-услуг, человеческого капитала и телекоммуникационной инфраструктуры.

"При этом оценка включает пять субиндикаторов: активность в социальных сетях, предоставление услуг, представление информации по тематике, технологическое развитие и электронное участие граждан. Доля показателя обеспечения услуг составляет 45%, а электронного участия - 35%", - сказал он.

По словам депутата, это свидетельствует о том, что решающую роль в оценке играют как развитие современной инфраструктуры, так и доступность электронных услуг для граждан.

Байрамов отметил, что Азербайджан добился значительных успехов в развитии электронного правительства. Утверждение соответствующей стратегии президентом Ильхамом Алиевым и расширение использования электронных услуг положительно влияют на позиции страны в международном рейтинге. В свою очередь, деятельность Совета цифрового развития по конкретным направлениям ускоряет этот процесс.

Отметим, что в последнем рейтинге Индекса развития электронного правительства ООН Азербайджан поднялся с 74-го места в 2024 году на 38-е, улучшив свою позицию на 36 пунктов. Общий показатель страны составил 0,8847 балла против 0,7607 в 2024 году, увеличившись на 16,3%.