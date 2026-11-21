То Лам: Азербайджан - жемчужина, воплощающая культурное наследие Европы и Азии
Внешняя политика
- 21 ноября, 2026
- 15:11
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Азербайджан считается жемчужиной, воплощающей уникальную квинтэссенцию и культурное наследие как Европы, так и Азии.
Как передает Report, об этом заявил президент Вьетнама То Лам, выступая на официальном обеде в Ханое, организованном в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.
"Об этом свидетельствуют величественные Кавказские горы, обширное Каспийское море, древняя и в то же время современная столица страны Баку, где многовековые замки и дворцы гармонично сосуществуют с современными архитектурными сооружениями. Еще более удивительными являются схожие духовные, эмоциональные и культурные ценности, которые связывают наши народы", - добавил президент Вьетнама.
To Lam: Azərbaycan həm Avropanın, həm də Asiyanın bənzərsiz mədəni irsini daşıyan inci hesab olunur
To Lam: Azerbaijan is considered a gem bearing the unique cultural heritage of both Europe and Asia
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