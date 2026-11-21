Азербайджан считается жемчужиной, воплощающей уникальную квинтэссенцию и культурное наследие как Европы, так и Азии.

Как передает Report, об этом заявил президент Вьетнама То Лам, выступая на официальном обеде в Ханое, организованном в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

"Об этом свидетельствуют величественные Кавказские горы, обширное Каспийское море, древняя и в то же время современная столица страны Баку, где многовековые замки и дворцы гармонично сосуществуют с современными архитектурными сооружениями. Еще более удивительными являются схожие духовные, эмоциональные и культурные ценности, которые связывают наши народы", - добавил президент Вьетнама.