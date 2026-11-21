Мехрибан Алиева и дочери посетили официальный обед в традиционных вьетнамских нарядах
Внешняя политика
- 21 ноября, 2026
- 15:07
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21 ноября в Ханое от имени президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама и его супруги Нго Фуонг Ли был дан официальный обед в честь президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.
Как передает корреспондент Report из Ханоя, одной из запоминающихся деталей официального обеда стал выбор нарядов.
Мехрибан Алиева и ее дочери Лейла и Арзу Алиевы появились на приеме в традиционных вьетнамских нарядах в знак уважения к культуре страны.
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