21 ноября в Ханое от имени президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама и его супруги Нго Фуонг Ли был дан официальный обед в честь президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

Как передает корреспондент Report из Ханоя, одной из запоминающихся деталей официального обеда стал выбор нарядов.

Мехрибан Алиева и ее дочери Лейла и Арзу Алиевы появились на приеме в традиционных вьетнамских нарядах в знак уважения к культуре страны.