В Огузском районе отремонтируют дорогу между двумя селами
Внутренняя политика
- 21 ноября, 2026
- 14:49
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В Огузском районе отремонтируют дорогу между селами Топ и Зярраб, которая долгое время не обновлялась и пришла в неудовлетворительное состояние.
Как сообщили Report в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), проектно-сметная документация по капитальному ремонту уже подготовлена.
Асфальтовое покрытие на этом 5-километровом участке последний раз укладывали в 1990-х годах. Из-за многочисленных выбоин движение транспорта затруднено, особенно в дождливую погоду.
"Капитальный ремонт дороги предусмотрен в рамках инвестиционной программы. Вместе с тем, с учетом ее нынешнего состояния, до конца года планируется провести текущие ремонтные работы", - сообщили в агентстве.
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