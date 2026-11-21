В Огузском районе отремонтируют дорогу между селами Топ и Зярраб, которая долгое время не обновлялась и пришла в неудовлетворительное состояние.

Как сообщили Report в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), проектно-сметная документация по капитальному ремонту уже подготовлена.

Асфальтовое покрытие на этом 5-километровом участке последний раз укладывали в 1990-х годах. Из-за многочисленных выбоин движение транспорта затруднено, особенно в дождливую погоду.

"Капитальный ремонт дороги предусмотрен в рамках инвестиционной программы. Вместе с тем, с учетом ее нынешнего состояния, до конца года планируется провести текущие ремонтные работы", - сообщили в агентстве.