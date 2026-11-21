В нейтральных водах Финского залива два БПЛА атаковали следовавшее в Калининград грузовое судно.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"В нейтральных водах Финского залива, в трех морских милях от границы Российской Федерации, произошло нападение на грузовое судно, следовавшее в город Калининград, с применением двух БПЛА", - сообщил он.

По его словам, в данный момент производится эвакуация экипажа. Последствия уточняются.