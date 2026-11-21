В Финском заливе два БПЛА атаковали следовавшее в Калининград грузовое судно
В регионе
- 21 ноября, 2026
- 14:18
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В нейтральных водах Финского залива два БПЛА атаковали следовавшее в Калининград грузовое судно.
Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"В нейтральных водах Финского залива, в трех морских милях от границы Российской Федерации, произошло нападение на грузовое судно, следовавшее в город Калининград, с применением двух БПЛА", - сообщил он.
По его словам, в данный момент производится эвакуация экипажа. Последствия уточняются.
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