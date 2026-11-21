Азербайджан выступает важным и надежным поставщиком энергоресурсов, прежде всего нефти, для значительной части Европы, в том числе Германии.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил в интервью немецкому телеканалу Tagesschau.

По его словам, значение Азербайджана для Германии выходит за рамки двустороннего сотрудничества, поскольку регион Южного Кавказа также служит связующим звеном с Центральной Азией, откуда европейские страны получают значительные объемы сырья и других необходимых ресурсов.

"Азербайджан является важным поставщиком энергоресурсов, прежде всего нефти, для значительной части Европы, в том числе и для Германии. И в период, когда мы должны стать более независимыми от российских поставок - ведь мы разорвали эти связи, - нам нужны надежные поставщики, Азербайджан входит в их число. Устойчивость и расширение этого сотрудничества в будущем отвечает интересам нашей экономики, а также потребителей, которым, разумеется, необходима доступная по цене энергия", - сказал глава МИД.

Отвечая на вопрос о том, удалось ли германской стороне в ходе визита в Азербайджан провести конкретные переговоры о возможном увеличении объемов поставок, Йоханн Вадефуль ответил утвердительно.

"Да, соответствующие договоренности уже достигнуты, и их реализация начнется в следующем году. Это сотрудничество необходимо продолжать и расширять. Для этого нужна политическая основа - именно этим я занимаюсь как министр иностранных дел. Все остальные вопросы, естественно, будут согласовываться частными компаниями. Но мы поддерживаем этот процесс", - добавил он.

Министр также подчеркнул, в условиях глобальной неопределенности Европе нужны надежные партнеры в торговле и энергоснабжении: "Считаю, что Южный Кавказ относится к их числу".