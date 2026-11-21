Делегация германских компаний с 6 по 11 июня 2027 года посетит Азербайджан в рамках торговой миссии в сфере устойчивого туризма.

Как сообщает Report со ссылкой на Германо-Азербайджанскую внешнеторговую палату (AHK Azerbaijan), программа визита охватывает Баку, Габалу и Шеки.

Программа миссии предусматривает посещение отраслевых предприятий и туристических достопримечательностей, проведение презентаций для участников местного туристического рынка, а также организацию персональных деловых встреч в формате B2B с возможными азербайджанскими партнерами.

Инициатива ориентирована главным образом на субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), специализирующихся в таких областях, как: устойчивое управление гостиничным хозяйством, в том числе оптимизация энергопотребления и водопользования; проектирование, инженерное обеспечение и оборудование отелей, курортных комплексов и объектов природного туризма; экологический туризм, пеший туризм и активный отдых в природной среде; цифровые платформы для бронирования, управления туристическими дестинациями и информационного обслуживания путешественников; экологический и качественный менеджмент, сертификация в области устойчивого развития, а также подготовка специалистов для туристической отрасли.

Организацию миссии осуществляет компания COMMIT Project Partners GmbH при тесном взаимодействии с AHK Azerbaijan по заказу Федерального министерства экономики и энергетики Германии (BMWE). В AHK Azerbaijan отметили, что в 2026 году в трех городах Германии было проведено туристическое роуд-шоу, в рамках которого свыше 100 немецких туроператоров и туристических агентств познакомились с туристическими возможностями Азербайджана.

Согласно статистике Госагентства по туризму Азербайджана, за период с января по сентябрь 2026 года страну посетили 20 758 германских туристов, что на 13,1% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В то же время число азербайджанских граждан, выезжавших в Германию за отчетный период, достигло 22 928 человек, продемонстрировав рост на 3,81% в годовом выражении.

Делегация германских компаний с 6 по 11 июня 2027 года посетит Азербайджан в рамках торговой миссии в сфере устойчивого туризма.

Как сообщает Report со ссылкой на Германо-Азербайджанскую внешнеторговую палату (AHK Azerbaijan), программа визита охватывает Баку, Габалу и Шеки. В рамках миссии запланированы посещения профильных предприятий и туристических объектов, презентации для представителей местной туриндустрии, а также индивидуальные B2B-встречи с потенциальными азербайджанскими партнерами.

Проект ориентирован преимущественно на представителей малого и среднего бизнеса (МСБ), работающих по следующим направлениям: устойчивое управление отелями, включая повышение энерго- и водоэффективности; проектирование, инжиниринг и оснащение гостиниц, курортов и объектов природного туризма; экотуризм, хайкинг и активный отдых на природе; цифровые решения для бронирования, управления дестинациями и информирования туристов; экологический менеджмент, управление качеством, сертификация устойчивого развития и обучение кадров в сфере туризма. Организатором миссии выступает компания COMMIT Project Partners GmbH в тесном сотрудничестве с AHK Azerbaijan по поручению Федерального министерства экономики и энергетики Германии (BMWE).

В AHK Azerbaijan напомнили, что в 2026 году в трех городах Германии прошло туристическое роуд-шоу, в ходе которого с туристическим потенциалом Азербайджана ознакомились более 100 германских туроператоров и турагентств. По данным Госагентства по туризму Азербайджана, Азербайджан в январе-сентябре 2026 года посетили 20 758 туристов из Германии, что на 13,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В свою очередь, турпоток из Азербайджана в Германию за отчетный период составил 22 928 человек, увеличившись на 3,81% в годовом исчислении.