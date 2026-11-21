То Лам: Вьетнам всегда рассматривал Азербайджан как важного стратегического партнера в регионе
- 21 ноября, 2026
- 12:11
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Вьетнам всегда рассматривал Азербайджан как важного стратегического партнера в регионе.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Вьетнама То Лам на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.
"Мы всегда внимательно следили за ситуацией в Азербайджане. Хотел бы поздравить Вас с важными достижениями, которых Азербайджан добился под Вашим превосходным руководством", - заявил он.
По словам То Лама, в последние годы валовой внутренний продукт Азербайджана продолжает расти.
"Уровень жизни населения постоянно повышается, а позиции Азербайджана на международной арене последовательно укрепляются. Мы всегда рассматривали Азербайджан как важного стратегического партнера в регионе", - подчеркнул глава Вьетнама.