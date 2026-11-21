Вьетнам всегда рассматривал Азербайджан как важного стратегического партнера в регионе.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Вьетнама То Лам на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

"Мы всегда внимательно следили за ситуацией в Азербайджане. Хотел бы поздравить Вас с важными достижениями, которых Азербайджан добился под Вашим превосходным руководством", - заявил он.

По словам То Лама, в последние годы валовой внутренний продукт Азербайджана продолжает расти.

"Уровень жизни населения постоянно повышается, а позиции Азербайджана на международной арене последовательно укрепляются. Мы всегда рассматривали Азербайджан как важного стратегического партнера в регионе", - подчеркнул глава Вьетнама.