В Бинагадинском районе Баку у мужчины украли 4 тыс. манатов, полученных в кредит на покупку автомобиля.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, потерпевший обратился в полицию и заявил, что оставил деньги в квартире, а в его отсутствие они были похищены.

В ходе оперативных мероприятий задержан подозреваемый - ранее судимый за кражу знакомый потерпевшего Н. Гадирли.

По факту ведется расследование.