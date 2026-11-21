В Баку у мужчины украли взятые в кредит 4 тыс. манатов
Происшествия
- 21 ноября, 2026
- 11:49
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В Бинагадинском районе Баку у мужчины украли 4 тыс. манатов, полученных в кредит на покупку автомобиля.
Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, потерпевший обратился в полицию и заявил, что оставил деньги в квартире, а в его отсутствие они были похищены.
В ходе оперативных мероприятий задержан подозреваемый - ранее судимый за кражу знакомый потерпевшего Н. Гадирли.
По факту ведется расследование.
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