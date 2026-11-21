Парламентская ассамблея тюркских государств (ТЮРКПА) внесла вклад в развитие диалога и сотрудничества в тюркском мире.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравлении генерального секретаря ТЮРКПА Рамиля Гасана по случаю 18-й годовщины основания организации.

Генеральный секретарь отметил, что за прошедшие годы ТЮРКПА сыграла важную роль в укреплении межпарламентского сотрудничества, сближении национальных законодательств и разработке модельных законов в сферах, представляющих взаимный интерес.

"Ассамблея посредством институциональных механизмов, деятельности по наблюдению за выборами, а также сотрудничества с региональными и международными парламентскими организациями внесла вклад в дальнейшее развитие межпарламентского диалога и сотрудничества в тюркском мире", - сказал он.

Рамиль Гасан подчеркнул, что ТЮРКПА продолжает свою деятельность, направленную на дальнейшее укрепление парламентской солидарности, углубление сотрудничества между тюркскими государствами, а также содействие миру, стабильности и устойчивому развитию в регионе и за его пределами посредством парламентской дипломатии.