В Сумгайыте 9-летняя девочка отравилась угарным газом
Происшествия
- 21 ноября, 2026
- 11:14
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В Сумгайыте 9-летняя девочка погибла от отравления угарным газом в ванной комнате.
Как сообщает местное бюро Report, погибшая - Айнур Талех гызы Демирова, 2017 года рождения.
По факту ведется расследование.
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