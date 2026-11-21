Sumqayıtda azyaşlı dəm qazından boğulub
Hadisə
- 21 noyabr, 2026
- 11:06
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Sumqayıtda 9 yaşlı qız dəm qazından boğulub.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, 2017-ci il təvəllüdlü Aynur Taleh qızı Dəmirova yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından ölüb.
Araşdırmalar aparılır.
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