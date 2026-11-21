Harri Keyn zədə səbəbindən uzun müddət yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq
- 21 noyabr, 2026
- 10:10
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Almaniyanın "Bavariya" klubunun hücumçusu Harri Keyn X turda "Köln"lə görüşdə (1:1) topuq bağları qopduğu üçün bir neçə ay komandasına kömək edə bilməyəcək.
"Report" Bundesliqanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Münhen təmsilçisinin baş məşqçisi Vensan Kompani matçdan sonra 33 yaşlı forvardın yaxın gələcəkdə sıraya dönməyəcəyini açıqlayıb.
Qarşılaşmanın 20-ci dəqiqəsində rəqib müdafiəçi Yoel Şmidlə mübarizədən sonra sol ayaq biləyindən zədə alaraq yerə yıxılan ingiltərəli oyunçu Tom Bişofla əvəzlənib.
Keynlə yanaşı "Bavariya"nın futbolçuları Alfonso Deyvis, Luis Dias, Serj Qnabri, Manuel Noyer və İsmael Saybari də zədədən əziyyət çəkir.
Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl 2026-cı ilin "Qızıl top" mükafatını qazanan və İngiltərə yığmasında ən çox oyun keçirən futbolçu rekorduna sahib olan Harri Keyn cari mövsümdə "Bavariya"nın heyətində 16 rəsmi matçda 10 qol və 10 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.