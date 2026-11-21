Azərbaycan Basketbol Liqasında I turun təxirə salınmış bir oyunu bu gün keçiriləcək
Komanda
- 21 noyabr, 2026
- 09:34
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Azərbaycan Basketbol Liqasında I turun təxirə salınmış bir oyunu bu gün keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, "Sabah" "Gəncə" ilə üz-üzə gələcək.
Görüş Bakı İdman Sarayında saat 14:30-da start götürəcək.
"Sabah" turnir cədvəlində 11 xalla 1-ci pillədə yer alıb. Gəncə təmsilçisi isə 8 xalla altıncıdır.
Qeyd edək ki, I turun təxirə salınmış digər iki matçı noyabrın 22-də keçiriləcək.
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