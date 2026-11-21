Qırğızıstanın səhiyyə naziri həmkarının ürəyində əməliyyat aparıb
Region
- 21 noyabr, 2026
- 09:37
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Qırğızıstanın səhiyyə naziri Damir Osmonov həmkarının ürəyində əməliyyat apardığını bildirib.
"Report" Qırğızıstan mediasına istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə sosial şəbəkə hesabında yazıb.
Səhiyyə nazirinin sözlərinə görə, tibbi müdaxilə infarktın qarşısını almağa imkan verib.
"Stent qoyduq. İnfarktın qarşısını ala bildik", - o qeyd edib.
Bununla belə, nazir pasiyentin adını açıqlamayıb.
D.Osmonov fəaliyyətdə olan kardioloqdur. Nazir təyin olunmazdan əvvəl o, bir neçə il ərzində Türkiyə, Qazaxıstan və Qırğızıstanda ürək-damar xəstəliklərinin müalicəsi ilə məşğul olub.
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