Глава Минздрава Кыргызстана провел операцию на сердце одного из министров
В регионе
- 21 ноября, 2026
- 09:18
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Министр здравоохранения Кыргызстана Дамир Осмонов заявил о проведенной операции на сердце своему коллеге.
Как передает Report со ссылкой на кыргызские медиа, об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.
По словам главы Минздрава, вмешательство позволило избежать инфаркта.
"Поставили стент. Успели предотвратить инфаркт", - написал он.
При этом министр, соблюдая медицинскую тайну, не стал раскрывать имя пациента.
Осмонов - практикующий кардиолог. До назначения на министерский пост он в течение нескольких лет работал и лечил сердечно-сосудистые заболевания в Турции, Казахстане и Кыргызстане.
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