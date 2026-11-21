Министр здравоохранения Кыргызстана Дамир Осмонов заявил о проведенной операции на сердце своему коллеге.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские медиа, об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

По словам главы Минздрава, вмешательство позволило избежать инфаркта.

"Поставили стент. Успели предотвратить инфаркт", - написал он.

При этом министр, соблюдая медицинскую тайну, не стал раскрывать имя пациента.

Осмонов - практикующий кардиолог. До назначения на министерский пост он в течение нескольких лет работал и лечил сердечно-сосудистые заболевания в Турции, Казахстане и Кыргызстане.